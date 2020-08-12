Названа цена российской вакцины от коронавируса 

Экспортная цена на российскую вакцину от коронавируса составит не менее 10 долларов за две дозы. Об этом заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик в эфире телеканала «Россия 24».
«Если говорить про экспортные рынки, речь идет о том, что за две дозы это будет, по нашей оценке, не менее 10 долларов. По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими», — приводит РИА «Новости» слова Репика.
При этом он отметил, что вакцина неизбежно подешевеет, когда объемы ее производства достигнут достаточных промышленных масштабов.
Как сообщал «Рамблер», 11 августа президент России Владимир Путин объявил, что в стране была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина, совместно разработанная Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Министерства обороны России, получила название «Спутник V» и представляет собой раствор для инъекций. По словам президента, в ходе клинических исследований вакцина показала высокую эффективность и безопасность и не дала серьезных осложнений. Первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель, а ее массовый выпуск начнется в ближайшее время.