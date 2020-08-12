Влияние Минска: в Москве готовятся противостоять митингующим 

Полиция Москвы второй день подряд проводит учения со щитами. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Вчера «База» сообщила, что управление Министерства внутренних дел ( МВД России по Москве начало экстренно проводить учения со щитами — проведение учений было запланировано, а использование щитов в ходе них — нет. Канал добавил, что никто не сомневается в том, что причиной добавления щитов стали акции протеста, которые проходят в настоящее время в Белоруссии.

«На тренировке работникам полиции показывали, как нужно действовать на митингах. Надеемся, что видео из Белоруссии в качестве примера им не показывали», — отметила «База».

Сегодня канал сообщил, что столичное МВД вновь проводит учения и в ходе них вновь используются щиты. Он опубликовал две фотографии, на которых видны люди в темной одежде с чем-то, что можно принять за щиты.

«Чувствуется братское влияние», — сообщила «База».