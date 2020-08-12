Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Влияние Минска: в Москве готовятся противостоять митингующим 

Артём Кульша 1 час назад
Влияние Минска: в Москве готовятся противостоять митингующим
Фото: РИА Новости
Полиция Москвы второй день подряд проводит учения со щитами. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Вчера «База» сообщила, что управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве начало экстренно проводить учения со щитами — проведение учений было запланировано, а использование щитов в ходе них — нет. Канал добавил, что никто не сомневается в том, что причиной добавления щитов стали акции протеста, которые проходят в настоящее время в Белоруссии.

«На тренировке работникам полиции показывали, как нужно действовать на митингах. Надеемся, что видео из Белоруссии в качестве примера им не показывали», — отметила «База».

Сегодня канал сообщил, что столичное МВД вновь проводит учения и в ходе них вновь используются щиты. Он опубликовал две фотографии, на которых видны люди в темной одежде с чем-то, что можно принять за щиты.

«Чувствуется братское влияние», — сообщила «База».

Массовые протесты, как сообщал «Рамблер», начались в городах Белоруссии после окончания голосования на выборах президента. Оно состоялось 9 августа. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Комментарии
Общество , Александр Лукашенко , МВД , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение