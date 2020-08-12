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Спиваков отказался от награды Лукашенко 

Вероника Полынина и ещё 13 26 минут назад
Спиваков отказался от награды Лукашенко
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена.
В открытом письме главе белорусского государства, опубликованном в «Новой газете», Спиваков заявил, что ему стыдно носить орден Франциска Скорины, так как вручение этой награды связано с правлением Александра Лукашенко.

«В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — говорится в открытом письме дирижера.

Спиваков отметил, что его сердце бьется в унисон с народом Белоруссии, который требует соблюдения «элементарных прав и свобод», в том числе права на мирные протесты.
По словам прославленного дирижера, на «празднике» Лукашенко «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости».

«Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», — подчеркнул артист.

«Рамблер» писал, что с 9 августа в городах Белоруссии проходят массовые акции протеста и столкновения протестующих с силовиками. Они начались после окончания голосования на выборах президента, где, по предварительным данным белорусского ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
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Общество , СНГ , Владимир Спиваков , Александр Лукашенко
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