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Ангел-хранитель в запое: Ефремов мог избежать ДТП 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Ангел-хранитель в запое: Ефремов мог избежать ДТП
Фото: РИА Новости
В день аварии актеру Михаилу Ефремову должны были поставить капельницу, чтобы вывести из запоя, но не успели. Об этом в эфире программы «Судьба человека» рассказал актер Иван Стебунов.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. СМИ сообщали, что в машине с Ефремовым ехали его коллега Иван Стебунов с супругой. Однако сам артист это опроверг, заявив, что просто быстро оказался на месте трагедии.
Иван Стебунов рассказал в программе «Судьба человека», что Михаил Ефремов его близкий друг, «ангел-хранитель» и «очень-очень хороший человек».

«Мы встретились в театре за три дня до происшествия. Да, он был хорошо разгорячен. Был весел, общителен, мы посмеялись, я пожурил его немножко… И расстались. Он не садился за руль — у него есть специальная помощница для этого. Она приехала в театр и увезла его. На следующий день мы созвонились — он тоже был в состоянии несколько неровном, но я не придал тогда этому значения», — описал артист состояние Ефремова перед ДТП.

По его словам, он понял, что Ефремова пора «приводить в чувство» только в день трагедии и договорился о том, чтобы его «прокапали».

«Я позвонил его доктору, у меня есть его телефон, и наехал на него. Спросил: «Почему вы ничего не делает? Уже какой день идет». Он ответил: «Да, Вань, ты прав. Надо что-то делать. Давай, поезжай и найди его. Позвони мне из его квартиры, я сразу приеду, и мы начнем его лечить». И мы выехали. Вот мы доезжает до Садового кольца, уже пробка, уже сотрудники ДПС… Мы проезжаем и я вижу этот Grand Cherokee….» — рассказал Стебунов.

Актер подчеркнул, что сразу понял, что это машина именно Ефремова.

«Мы приехали, когда он был на заднем сидении. Я не знаю, был он за рулем или не был», — отметил Стебунов.

Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Иван Стебунов , ГИБДД , Москва
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