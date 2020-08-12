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Врач сообщила о влиянии COVID-19 на мозг и ЦНС 

Аргументы Недели и ещё 3 1 час назад
Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в среду заявила, что COVID-19 не столько респираторный патоген, сколько вирус с нейротропным действием, который влияет на мозг и ЦНС.
В рамках форума "Здоровье нации — основа процветания России" Лейла Намазова-Баранова сообщила, что влияние коронавируса нового типа на мозг и центральную нервную систему подтверждают потеря обоняния и вкуса у зараженных. По словам врача, за прошедшие несколько месяцев были описаны случаи инсультов, вызванных COVID-19, и прочих неврологических проявлений.
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Эксперт уточнила, что каждый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, имеет изменения в структурах мозга.
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