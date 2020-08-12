Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в среду заявила, что COVID-19 не столько респираторный патоген, сколько вирус с нейротропным действием, который влияет на мозг и ЦНС.

В рамках форума "Здоровье нации — основа процветания России" Лейла Намазова-Баранова сообщила, что влияние коронавируса нового типа на мозг и центральную нервную систему подтверждают потеря обоняния и вкуса у зараженных. По словам врача, за прошедшие несколько месяцев были описаны случаи инсультов, вызванных COVID-19, и прочих неврологических проявлений.

Эксперт уточнила, что каждый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, имеет изменения в структурах мозга.