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Град размером с перепелиное яйцо выпал в Сибири 

ИА Regnum 27 минут назад
В Барнауле 12 августа 2020 года выпал крупный град, размеры которого достигали размеров перепелиного яйца. Около десяти минут жители пригородных населённых пунктов городского округа наблюдали, как он губит урожай в открытом грунте.
В российском городе выпал снег
Ранее МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило жителей региона, что с 7 по 12 августа в крае будет аномально жаркая погода с повышением температуры воздуха +30 градуса и выше. На 10−13 августа в регионе сохраняется высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости, а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность с пятым классом горимости.
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Общество , Видео , Погода , МЧС , Барнаул
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