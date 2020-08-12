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Арктическое вторжение: россиянам пообещали снег летом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Арктическое вторжение: россиянам пообещали снег летом
Фото: РИА Новости
В европейской части России начинается «генеральная репетиция осени», холодный арктический воздух принесет резкое понижение температуры и осадки, возможен даже снег. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, похолодание спровоцировал циклон над арктическими морями, который «забросил ледяной воздух в район Полярного Урала», а затем оттуда волна холода стала распространяться по России.

«В Центре и Черноземье столбики термометров не поднимутся выше +20°. На севере Центрального района, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15°», — отмечается в сообщении.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что наряду с похолоданием в российских регионах пройдут дожди.

«Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!» — прогнозируют синоптики.

Как сообщал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом, по его словам, на половине территории России ожидается температура выше нормы.
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Общество , Погода
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