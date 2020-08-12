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Лихорадка и кровоточивость: чем опасен новый вирус SFTS 

Газета.Ru 29 минут назад
Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая
Фото: depositphotos.com
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что новый китайский вирус SFTS сопровождается тяжелой лихорадкой, повышением температуры до 39 градусов и болью во всем теле, а не только головной. У инфицированных также развивается синдром тромбоцитопении — повышенной кровоточивости и проблем со свертываемостью крови.

«Кровотечение может привести к смерти. Кровоизлияние может произойти в перикард, в почку, в головной мозг и привести к летальному исходу», — добавил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порталу kp.ru.

Врач пояснил, что сейчас в России есть препарат «Ингавирин», который должен излечивать от SFTS.

«Вирус может появиться на территории РФ только в том случае, если зараженные грызуны из Китая каким-то образом переправятся через Амур. Так что в России вспышки болезни маловероятны», — успокоил эксперт.

Однако клещи, являющиеся переносчиками нового вируса SFTS, обитают на территории России, заявил вирусолог Михаил Щелканов изданию «Известия».
Такие клещи распространены на Дальнем Востоке, но пока в них вирус не обнаружен, подчеркнул эксперт.
Кроме того, SFTS не относится к респираторным инфекциям, из-за чего не может распространиться широко, добавил Щелканов. Однако смертность от нового вируса достигает 30%, что является свидетельством его опасности.
Вирус SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, может оказаться менее опасным, чем COVID-19 или обычный грипп. Такое мнение высказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
По его словам, в отличие от коронавируса, у вируса SFTS желудочно-кишечное проявление. Медик также отметил, что наиболее опасно сочетание COVID-19 и вируса гриппа.
Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) передается с укусом клещей, а также через контакт с кровью или выделениями зараженного человека. Пока не выяснено, могут ли передавать вирус другие кровососущие насекомые.
Это не новый вирус: китайские ученые выделили его из крови больных еще в 2009 году. На сегодняшний день известно о пяти генотипах SFTS. Помимо Китая, они встречаются в Японии, Корее, Вьетнаме и на Тайване.
Вероятно, впервые этот вирус появился в Китае в XX веке. Установлено, что заражению подвержены не только люди. Он также поражает многих млекопитающих, включая кошек, ежей и опоссумов.
Наибольшее число случаев заражения SFTS — 37 — было зафиксировано в первой половине 2020 года в китайской провинции Цзянсу. Еще 23 эпизода зарегистрированы в провинции Аньхой. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер.
От болезни уже скончались семь человек. Среди симптомов отмечают лихорадку, рвоту, диарею, поражения желудочно-кишечного тракта. Специалисты оценивают летальность от 6 до 30%.
Доктор Митрохин признал, что российские медики пока не представляют себе степень угрозы вируса в полной мере. Ряд врачей убеждены, что SFTS на самом деле не таит в себе серьезной опасности.

«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения. Думаю, в течение недели мы получим больше информации», — приводит слова Митрохина URA.RU.

Напротив, иммунолог Анатолий Суслов не исключает, что вирус SFTS может быть потенциально опасен.

«Возможно, мы на пороге инфекций вирусов гриппа, и еще не известно, какой штамм выйдет.

Вся эта изоляция, с одной стороны, может способствовать прекращению конкретной инфекции, но при этом может упереться в совершенно другую. Я думаю, что стратегия борьбы с новыми вирусами только разрабатывается и пока есть только ограничительные меры, но это идет из Средневековья, а терапия — это новое направление», — цитирует Суслова Nation News.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что выявление случаев заражения новым вирусом SFTS в Китае не приведет к страшным последствиям. Об этом он заявил в беседе с RT.
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Общество , Статьи , Геннадий Онищенко , Госдума , газета "Известия" , РИА Ura.ru , Комсомольская правда , Китай
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