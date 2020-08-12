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Для допуска Ефремова к заседанию суда собрали консилиум врачей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Консилиум врачей в ближайшие часы решит, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в заседании суда по своему уголовному делу, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
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Пашаев сообщил, что ночью он приходил в больницу, но в палату к Ефремову его не пустили. В среду утром врачи проведут консилиум и решат, может ли актер участвовать в заседании, передает ТАСС.
При этом диагноз актера «пока не сообщили».
Ранее адвокат Александр Почуев оценил влияние болезни Ефремова на приговор.
Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ранее сообщалось, что ему якобы поставили диагноз — инсульт. Диагноз не подтвердился.
При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.
Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.
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Общество , Видео , Эльман Пашаев , Александр Почуев , Михаил Ефремов , Алексей Казанцев , ИТАР-ТАСС
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