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Россиян предупредили о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россиянам запретили алкоголь в день вакцинации
Фото: РИА Новости
В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь. Об этом агентству РИА Новости заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Он указал, что любое лекарственное средство, включая вакцины, не совместимо с алкоголем. По его словам, спиртные напитки, помимо токсического действия, способны ослаблять действие вакцины, а также негативно влияют на иммунитет.
Утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года. Противопоказаниями для ее применения являются возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того, в день вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов.
По словам российского лидера, прохождение вакцинации будет осуществляться на добровольной основе. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.
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Общество , Евгений Брюн , Владимир Путин , Минздрав РФ
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