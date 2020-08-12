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Какой праздник 12 августа 

Мария Иванова 11 минут назад
Какой праздник 12 августа
Фото: РИА Новости
В среду, 12 августа, отмечаются Международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России. В этот день родился австрийский физик Эрвин Шрёдингер и скончался немецкий писатель Томас Манн.
Накануне, 11 августа, как писал «Рамблер», отмечались День национальной идентичности в Армении и Рождество святителя Николая Чудотворца.
В народном календаре славян 12 августа — Фотя-поветенный. В этот день разбирали повети, освобождая место для летней упряжи, сохи и бороны.
12 августа американец Айзек Зингер запатентовал швейную машинку (1851 год), в Москве открылся парк Горького (1928), на Семипалатинском ядерном полигоне успешно испытали первую в мире водородную бомбу (1953), в Баренцевом море затонула подлодка «Курск» (2000).
12 августа родились российский мореплаватель Витус Беринг (1681 год), писательница, оккультистка Елена Блаватская (1831), австрийский физик, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шрёдингер (1887), наследник российского престола цесаревич Алексей (1904), американский финансист Джордж Сорос (1930), итальянский футболист Марио Балотелли (1990), английская модель и актриса Кара Делевинь (1992).
12 августа скончались царица Египта Клеопатра (30 год до нашей эры), няня поэта Александра Пушкина Арина Родионовна Яковлева (1828), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1955), автор романов о Джеймсе Бонде Ян Ланкастер Флеминг (1964).
Комментарии
Общество , Томас Манн , Елена Блаватская , Кара Делевинь , Марио Балотелли , Джордж Сорос , Арина Яковлева , Армения
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