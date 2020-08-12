Какой праздник 12 августа 

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В среду, 12 августа, отмечаются Международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России . В этот день родился австрийский физик Эрвин Шрёдингер и скончался немецкий писатель Томас Манн

Накануне, 11 августа, как писал «Рамблер», отмечались День национальной идентичности в Армении и Рождество святителя Николая Чудотворца.

В народном календаре славян 12 августа — Фотя-поветенный. В этот день разбирали повети, освобождая место для летней упряжи, сохи и бороны.

12 августа американец Айзек Зингер запатентовал швейную машинку (1851 год), в Москве открылся парк Горького (1928), на Семипалатинском ядерном полигоне успешно испытали первую в мире водородную бомбу (1953), в Баренцевом море затонула подлодка «Курск» (2000).