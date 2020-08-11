СМИ раскрыли подробности состояния Ефремова

Актер Михаил Ефремов , попавший в реанимацию, пришел в сознание, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, его жизни ничто не угрожает, также журналистам стало известно, что подозрение на инсульт у него не подтвердилось.

Ранее артиста госпитализировали из-за ухудшения состояния в зале суда. Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что врачи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за инцидента заседание, где он должен был предстать в качестве обвиняемого, перенесли на утро среды.

Артист с самого начала дня плохо себя чувствовал. В здание суда самостоятельно войти он не смог, его за руку сопровождали сотрудники конвоя. Позднее ему вызвали скорую. Врачи оценили состояние актера и госпитализировали. Несли его к машине на носилках. Как рассказывал корреспондент РИА Новости, Ефремов, возможно, был без сознания.

Сейчас артист находится в Боткинской больнице.