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СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова 

РИА Новости 25 минут назад
СМИ раскрыли подробности состояния Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, попавший в реанимацию, пришел в сознание, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, его жизни ничто не угрожает, также журналистам стало известно, что подозрение на инсульт у него не подтвердилось.
Ранее артиста госпитализировали из-за ухудшения состояния в зале суда. Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что врачи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за инцидента заседание, где он должен был предстать в качестве обвиняемого, перенесли на утро среды.
Состояние Ефремова в больнице изменилось
Артист с самого начала дня плохо себя чувствовал. В здание суда самостоятельно войти он не смог, его за руку сопровождали сотрудники конвоя. Позднее ему вызвали скорую. Врачи оценили состояние актера и госпитализировали. Несли его к машине на носилках. Как рассказывал корреспондент РИА Новости, Ефремов, возможно, был без сознания.
Сейчас артист находится в Боткинской больнице.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. По версии следствия, артист пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном, водитель которого, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РЕН ТВ
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