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В России рекомендовали повысить компенсации морального вреда 

Lenta.ru 52 минуты назад
Компенсации морального вреда рекомендовали повысить
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Пленум Верховного суда России рекомендовал судам повысить суммы компенсаций морального вреда пострадавшим. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает «Российская газета».
В список нравственных переживаний, за которые граждане могу требовать компенсации, были добавлены переживания из-за утраты родственников, невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, физическая боль и ряд других.
Как уточняет издание, сейчас по решению суда за вред здоровью или потерю близкого человека россияне чаще всего получают от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, однако в практике встречаются исключения. В частности, на Урале, рассмотрев иск семьи электрика, погибшего на работе по вине инженера по технике безопасности, суд назначил компенсацию в размере двадцати тысяч рублей.
Ни нижних границ, ни четких критериев при назначении суммы компенсации морального вреда в российском законодательстве нет. Согласно закону, суды должны исходить из «требований разумности и справедливости».
Ранее сообщалось, что Верховный суд России выступил за увольнение спящих на процессах судей. Там разъяснили, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии. Также в ВС указали, что спать судьям на заседании нельзя, но опоздать на работу можно. В качестве примера приводится случай с судьей из Биробиджана, приговоры которого регулярно отменялись из-за нарушения законов, а в итоге он заснул прямо на заседании и лишился должности.
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Общество , "Российская газета"
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