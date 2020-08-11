Состояние госпитализированного из зала суда Михаила Ефремова стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Боткинской больнице.

По словам источника, состояние актера стабильное, он находится в нейрореанимации. Ефремову поставлен предварительный диагноз инсульт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаил Ефремов прибыл на заседание суда 11 августа с помощью судебных приставов, которые поддерживали его под руки. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремов был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт.