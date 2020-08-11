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Состояние Ефремова изменилось после госпитализации 

Вероника Полынина 59 минут назад
Состояние госпитализированного из зала суда Михаила Ефремова стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Боткинской больнице.
Врачи поставили диагноз Ефремову
По словам источника, состояние актера стабильное, он находится в нейрореанимации. Ефремову поставлен предварительный диагноз инсульт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаил Ефремов прибыл на заседание суда 11 августа с помощью судебных приставов, которые поддерживали его под руки. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремов был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт.
Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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