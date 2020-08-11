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Автора «Хуторянки» Владимира Матецкого госпитализировали 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Матецкого госпитализировали
Фото: ТАСС
Владимир Матецкий — знаменитый композитор. Его песни в свое время исполняли «Веселые ребята», ВИА «Лейся, песня» и многие другие коллективы. 11 августа появилась информация, что продюсеру стало плохо. Его доставили в одну из столичных клиник. Как сообщает Телеграм-канал Mash, Владимир Леонардович пожаловался на сильные боли. Его госпитализировали и доставили в хирургию.
Уточняется, что заслуженный актер России почувствовал себя плохо.
По неподтвержденным данным, Матекий находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Пока его родные не делали никаких заявлений. Точно неизвестно, что произошло с композитором.
Напомним, что в его копилке такие хиты, как «Лаванда», «Хуторянка», «Здравствуй, мальчик Бананан». Его шлягеры помогали многим артистам обрести известность, среди них Катя Лель, Влад Сташевский и Данко. Несмотря на зрелый возраст, он продолжает работать и создавать шедевры. Матецкий также стал соавтором трека A Million Voices с которым Полина Гагарина ездила «Евровидение» в 2015 году.
О личной жизни продюсера известно не много. В браке с Анной Матецкой у него родились дети. Сыну Леониду только 19 лет, а вот дочке Марии 32 года. Она замужем и имеет высшее образование по направлению Международное право.
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Общество , Влад Сташевский , Катя Лель , Полина Гагарина
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