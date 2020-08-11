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Академик рассказала, как подготовить детей к школе 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
Академик рассказала, как подготовить детей к школе
Фото: РИА Новости
Детей надо постепенно готовить к распорядку дня, который начинается при посещении школы после летних каникул. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Впереди две недели. Это достаточный срок, чтобы сделать режим ребенка максимально приближенным к тому режиму, в котором он будет жить при посещении школы. Многим детям придется рано вставать. Многим нужно долго добираться до школы. А это значит, что ребенок должен встать раньше, чем он обычно встаёт», — сказала Безруких.

По её мнению, именно выстраивание режима сна и подъёма будет самой большой сложностью при подготовке ребенка к школьному режиму. При этом психолог отметила, что ученики младших классов должны спать не меньше 10 часов, чтобы выспаться и быть работоспособными.
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Общество , Образование , ИА REGNUM , Москва
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