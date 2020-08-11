Академик рассказала, как подготовить детей к школе 

«Впереди две недели. Это достаточный срок, чтобы сделать режим ребенка максимально приближенным к тому режиму, в котором он будет жить при посещении школы. Многим детям придется рано вставать. Многим нужно долго добираться до школы. А это значит, что ребенок должен встать раньше, чем он обычно встаёт», — сказала Безруких.