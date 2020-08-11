«В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет. Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», — сказала юрист в беседе с «Газетой.Ru».