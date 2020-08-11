Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат потерпевших назвала приступ у Ефремова на заседании «цирковым выступлением» 

Газета.Ru 15 минут назад
Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина назвала «цирковым выступлением» госпитализацию артиста из здания суда.

«В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет. Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», — сказала юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что рассмотрение дела возможно только при личном присутствии артиста.

«Судебное заседание отложено на завтра, потому что присутствие Ефремова обязательно. Рассмотрение дела может быть приостановлено до момента его выздоровления», — заключила Бутырина.

Ранее Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда в бессознательном состоянии. По предварительной информации, у актера инсульт. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал состояние своего подзащитного «крайне тяжелым».
Газета.Ru: последние новости
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода Появилось фото первой в мире вакцины от коронавируса российского производства Появилось фото первой в мире вакцины от коронавируса российского производства Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье
Комментарии 2
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Польша решила помочь Лукашенко в борьбе с протестами
00:29
Польша решила помочь Лукашенко в борьбе с протестами
В мире СНГ
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Хромающий Ефремов отправился суд
01:40
Хромающий Ефремов отправился суд
Происшествия
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение