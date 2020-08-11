Масочный режим, действующий во всех регионах России, зачастую вызывает у россиян самые бурные эмоции. Кто-то ради того, чтобы беспрепятственно купить продукты, готов надеть вместо маски нижнее белье, в то время как отдельные посетители не задумываясь проявляют агрессию: кидаются продуктовыми корзинами, разбивают носы продавцам и сносят входные двери.

Омске пожилой женщине пришлось раздеться, чтобы купить товары в продуктовом магазине. Как оказалось, у пенсионерки не было с собой медицинской маски, поэтому она решила использовать вместо нее нижнее белье. Об этом сообщает телеканал «360».

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, продавец на кассе продуктового магазина отказался обслуживать женщину из-за отсутствия средств индивидуальной защиты — в городе сейчас по-прежнему действует масочный режим.

Однако она не растерялась: сняла с себя трусы и приложила их к лицу на манер импровизированной маски.

После этого к женщине подошла другая сотрудница магазина и попыталась объяснить правила нахождения в общественных местах. Продали ли в итоге находчивой пенсионерке товары, непонятно — видео обрывается.

Ранее россияне уже не раз попадали в скандальные ситуации в магазинах из-за отказа надеть маску. Так, в одной из торговых точек в Сочи пенсионер настолько глубоко оскорбился на просьбу надеть маску на кассе, что кинул в продавщицу продуктовую корзину и ушел.

Кадры с инцидентом были выложены на странице магазина в социальных сетях. После этого представители компании предложили буйному покупателю прийти и извиниться перед продавцом — в противном случае они напишут заявление в правоохранительные органы

В конце июля еще один подобный случай произошел в Карагандинской области. Тогда директор Департамента НПП «Атакемен» Шынгыс Темир рассказывал на своей странице в facebook про конфликт между покупателем и продавцом в продуктовом магазине. Первый, как и в предыдущих случаях, оказался без маски. В ответ на просьбу ее надеть он ударил продавца кулаком в лицо и вышел на улицу. Там драка продолжилась.

Позже агрессивный покупатель был задержан правоохранительными органами. Продавец магазина обратился за медицинской помощью.

В Магнитогорске просьба продавца надеть маску также обернулась вызовом полиции. Об этом сообщило агентство новостей «Доступ». 14 июля одна из покупательниц зашла в магазин без маски и устроила скандал с продавщицами.

После недолгой перепалки, женщину попросили выйти из магазина. В ответ на это она разбила входную дверь и ушла в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели территорию магазина и задержали женщину в соседнем квартале. После это ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Первый день работы торговых центров в Казани в середине июля местные жители также отметили дракой из-за несоблюдения масочного режима. Охранники силой выгнали посетителя, который якобы пошел купить пожилой бабушке продуктов и забыл маску — в итоге он ушел с многочисленными ушибами. Травмы мужчина подтвердил фотографиями и справкой из травмпункта. Кто начал драку, неизвестно, однако в сети многие поддержали пострадавшего.

При этом драки из-за несоблюдения масочного режима происходят не только в магазинах. Так, 2 июля в Москве произошла массовая драка курьеров служб доставки. Тогда около 30 сотрудников Delivery Club и «Яндекс. Еды» устроили потасовку после того, как одному из них выписал штраф за отказ надевать маску, сообщили в Союзе курьеров России.

Не менее масштабная драка произошла между пассажирами рейса Амстердам — Ибица: они устроили массовую потасовку прямо на борту самолета из-за того, что двое пассажиров отказались надевать маски, несмотря на правила авиаперевозчика.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, пассажиры без масок — предположительно из Великобритании — были еще и пьяны. Нарушителей масочного режима задержали после того, как самолет приземлился на Ибице. Судьба остальных участников неизвестна.