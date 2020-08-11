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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 стран.

«Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки Института им. Гамалеи за рубежом. Мы получили предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран», — цитирует его ТАСС.

По его словам, совместно с иностранными партнёрами Россия уже готова обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в 5 странах

«Планируем нарастить производственные мощности ещё больше», — добавил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.
По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество , Тарик Язаревич , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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