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Попова рассказала о циркуляции гриппа в России 

Парламентская газета и ещё 5 1 час назад
Попова рассказала о циркуляции гриппа в России
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство проводит мониторинг циркуляции различных вирусов в 17 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии, мы начали этот мониторинг в 17 субъектах РФ», — сказала она на совещании Президента России Владимира Путина с членами кабмина.

По её словам, для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа — это 60% от общего количества детей в России. Кроме того, 10 миллионов из этих доз доставят в регионы к 1 сентября.
На совещании Попова также рассказала, что почти один миллион человек участвовали в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — ни одного случая заражения не было зафиксировано. По её словам, разработанные рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 позволяют рассчитывать на безопасность учебного процесса.

«Безусловно, предстоящий учебный год особый и несет риски. Чтобы их нивелировать, проведено большое количество мероприятий, подготовлен значимый объём нормативно-методической базы ещё в июне. Разработанные мероприятия внушают обоснованную надежду, что при полном исполнении будут обеспечивать безопасные условия образования детей в новом варианте учебного года», — сказала она.

Кроме того, глава ведомства заявила, что случаев регистрации коронавируса в детских оздоровительных лагерях в России также не зафиксировано — полное соблюдение всех специально разработанных требований позволяет проводить летнюю оздоровительную кампанию.
Ранее президент поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60 процентов населения страны и до 75 процентов лиц из групп риска.
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Комментарии
Общество , Другое , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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