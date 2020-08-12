Михаил Мурашко. Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков, заявил министр здравоохранения РФ

Он добавил, что привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложение, разрабатываемом сейчас, передает ТАСС. Министр обратил внимание, что производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

Ранее он отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. В Росздравнадзоре заявили, что клиническое исследование на двух тысячах человек проведут после регистрации вакцины. В Минздраве уточнили, что после ее введения иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.