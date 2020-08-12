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Вакцинация от коронавируса будет добровольной 

Москва24 и ещё 86 1 час назад
Вакцинация от коронавируса будет добровольной
Фото: ТАСС/imago images/Xinhua
Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он добавил, что привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложение, разрабатываемом сейчас, передает ТАСС. Министр обратил внимание, что производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.
Ранее он отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. В Росздравнадзоре заявили, что клиническое исследование на двух тысячах человек проведут после регистрации вакцины. В Минздраве уточнили, что после ее введения иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.
Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Михаил Мурашко , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Росздравнадзор , ИТАР-ТАСС
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