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Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Охлобыстин написал пьесу для Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что во время самоизоляции написал пьесу "Пар" для актера Михаила Ефремова, планировалось, что ее поставит Гарик Сукачев.

"Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы (ДТП с Ефремовым — ред.) он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется "Пар". Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами", — рассказал Охлобыстин.

По его словам, все действие происходит в бане в римском зале. Собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо и дружелюбно, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.
Охлобыстин отметил, что Ефремов был очень увлечен пьесой.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
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Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Гарик Сукачев , РИА Новости
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