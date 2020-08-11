Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Министерства обороны России начали совместно разрабатывать вакцину от коронавирусной инфекции.
29 июля стало известно, что она находится на стадии регистрации, а разрешение на ее гражданский оборот может быть получено 15-16 августа. 7 августа в Министерстве здравоохранения России сообщили, что 12 августа вакцина будет официально зарегистрирована.
«Насколько мне известно, утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции», — заявил сегодня Путин.
Он выразил надежду на то, что со временем вакцин от COVID-19 появится много. В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина показала высокую эффективность и безопасность, и предложил вакцинировать первыми медицинских работников и учителей.