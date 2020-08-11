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У несовершеннолетней дочери Ефремова случился срыв 

Алиса Селезнёва 1 час назад
У несовершеннолетней дочери Ефремова случился срыв
Фото: РИА Новости
Несовершеннолетняя дочь актера Михаила Ефремова Вера напугала подписчиков в соцсетях, опубликовав видеоролик со словами I finished my favourite show. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров погиб. Актер находится под домашним арестом и регулярно ездит на заседания суда, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
По данным издания, нашедшего онлайн-дневник 16-летней дочери артиста, в середине июля, когда следствие по делу отца закончилось, Вера сделала запись, которую ее подписчики расшифровали как прощание.
Они призвали девушку не делать ничего непоправимого, напомнив, что она «еще не пила „Фиолетовый монстр“, не танцевала на своей свадьбе, не слушала всю музыку мира», что «выйдет так много фильмов и сериалов, которые она не увидит».
Поддержка помогла девушке пережить срыв, так как через несколько часов она написала своим подписчикам: «Вы спасли мне жизнь», отмечает газета.
Вера в дневнике также жаловалась на сложные отношения с матерью, Софьей Кругликовой. Она писала, что «у всех вокруг есть парень или девушка, а у нее — никотиновая зависимость и оскорбляющая мама».

«Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить еще хоть одну секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок», — заявляла Вера.

Говоря об отце, дочь актера подчеркивала, что все плохо, но «он добрее стал».
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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