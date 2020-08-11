За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 945, до 897 599 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Таким образом, впервые с 23 апреля прирост новых случаев коронавируса в России не превышает пяти тысяч.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 118 человек, за день до этого — 5 189, еще днем ранее — 5 212.

В 28,4 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 6 494 россиянина выписались после выздоровления, 130 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 703 175 пациентов, 15 131 человек скончался.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (694), Свердловская область (168), Санкт-Петербург (157), Московская область (154), Ростовская область (126), Иркутская область (124), Красноярский край (122), Нижегородская область (119), Ульяновская область (115), Ставропольский край (111).

За ними следуют: Кемеровская область (109), Ханты-Мансийский АО (108), Омская область (105), Оренбургская область (104), Воронежская область (95), Волгоградская область (95), Саратовская область (94), Приморский край (93), Ямало-Ненецкий АО (92), Алтайский край (91), Краснодарский край (90).

Менее 90 новых случаев: Челябинская область (85), Мурманская область (78), Хабаровский край (78), Тюменская область (71), Пермский край (65), Новосибирская область (65), Сахалинская область (63), Томская область (56), Коми (55), Якутия (55), Орловская область (52), Белгородская область (51), Дагестан (49), Пензенская область (49), Архангельская область (48), Самарская область (48), Крым (48), Кировская область (41).

Менее 40: Ярославская область (39), Астраханская область (37), Чувашия (36), Бурятия (35), Башкирия (34), Магаданская область (34), Костромская область (32), Курская область (31), Тульская область (31), Мордовия (30), Ленинградская область (29), Вологодская область (28), Татарстан (28), Брянская область (27), Рязанская область (27), Тверская область (27), Удмуртия (26), Тамбовская область (25), Ивановская область (24), Тыва (23), Калужская область (22), Псковская область (21), Адыгея (21), Владимирская область (20).

Менее 20: Ингушетия (19), Липецкая область (18), Калининградская область (17), Новгородская область (16), Кабардино-Балкария (16), Курганская область (16), Хакасия (16), Марий Эл (15), Амурская область (15), Забайкальский край (14), Камчатский край (12), Карачаево-Черкессия (11), Смоленская область (9), Карелия (8), Республика Алтай (7), Чечня (6), Калмыкия (5), Северная Осетия (5), Севастополь (5), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 11 августа в России провели более 31 миллиона тестов на коронавирус, 177 тысяч из них — за последние сутки.