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В «Орленке» пройдут первые летние юнармейские игры 

ТАСС 1 час назад
В «Орленке» пройдут юнармейские игры
Фото: РИА Новости
Первые летние юнармейские игры, победители которых войдут в резерв школы Центрального спортивного клуба армии, пройдут во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра во вторник.

"С 10 по 30 августа 2020 года во Всероссийском детском центре "Орленок" состоятся первые летние юнармейские игры, победители которых войдут в спортивный резерв школ ФАУ МО РФ ЦСКА. Участниками программы станут 150 ребят всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" от 12 до 16 лет. Смена будет направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в течение смены ее участники получат навыки в строевой, огневой, тактической, медицинской, общественно-государственной и специальной подготовке. На онлайн-встрече "100 вопросов профессионалу" ребята пообщаются с профессиональными спортсменами, сыграют в историческую викторину на знание событий Великой Отечественной войны, а также пройдут тренировочный комплекс по пляжному волейболу, баскетболу и шахматам.
Главным событием проекта станут спортивные соревнования "Первые летние юнармейские игры". Состязания пройдут по четырем видам спорта: легкая атлетика, плавание, мини-футбол и настольный теннис. Торжественная церемония открытия смены состоится 12 августа. Организаторами программы выступают Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ" и ВДЦ "Орленок".
"Орленок" — всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.
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Общество , ЦСКА , Роспотребнадзор , Краснодарский Край
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