Более 31 млн тестов на коронавирус проведено в России 

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Более 31 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России , сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

«В России проведено более 31 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 239 495 человек», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшие сутки в России было проведено 177 тыс. тестов на коронавирус.