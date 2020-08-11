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Более 31 млн тестов на коронавирус проведено в России 

RT на русском 52 минуты назад
Более 31 млн тестов на коронавирус проведено в России
Фото: Reuters
Более 31 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 31 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 239 495 человек», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшие сутки в России было проведено 177 тыс. тестов на коронавирус.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.
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Общество , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости
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