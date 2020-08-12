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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Опубликованы данные по заразившимся COVID-19 на 12 августа
Фото: РИА Новости
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 20 223 306 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 740 276 инфицированных, более 12,5 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,1 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 3,05 миллиона человек), Индия (более 2,26 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (895,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (566,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 164 531 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.
В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 897 599 случаев заражения коронавирусом. Из них более 703,1 тысячи пациентов выздоровели, 15 131 человек скончался. С начала эпидемии в стране было сделано более 31 миллиона тестов на коронавирус.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Общество , Другое , ВОЗ , Бразилия , Индия , США
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