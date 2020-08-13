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Массовое заражение: COVID-19 атаковал регион РФ 

Артём Кульша и ещё 6 59 минут назад
Массовое заражение: Новый очаг коронавируса выявили в РФ
Фото: ТАСС
В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Кемерове возник очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в пресс-службе Министерства здравоохранения Кузбасса сообщили ТАСС.
Всего в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который расположен на Космической улице, 14, проживает 332 человека. В начале августа у 40 из них была диагностирована коронавирусная инфекция.
Больные были госпитализированы в Кемеровскую инфекционную больницу и госпиталь Кузбасской клинической больницы имени Беляева. 91 пациент и пятеро сотрудников дома-интерната были переведены в обсерватор (санаторий «Борисовский») с целью предупреждения дальнейшего распространения болезни.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 20,6 миллиона человек. В России число заболевших превысило 902,7 тысячи человек, в Кузбассе — 4,7 тысячи человек.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Кемерово
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