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Битва экоблогеров под Можайском попала на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
В Можайске на уборку пляжа от мусора вышли экоблогеры. Организаторы акции Жан-Поль Чуркин и Саша Ванг встретились с подписчиками, чтобы очистить прибрежную зону Москвы-реки. Активисты разделились на две команды и соревновались, кто соберет больше мусора. Создатель волонтерского центра, который занимается проблемами экологии Подмосковья, Олег Балаев стал судьей в этой битве. Олег дипломированный эколог и занимается организацией субботников в различных подмосковных городах. На правах организатора мероприятия он подготовил вопросы для экоблогеров, которые также влияли на результаты соревнования. В итоге больше мусора собрала команда Александры Ванг. Но победителями себя чувствовали все.
Общество , Видео , Можайск
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