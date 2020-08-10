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В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Фото: ТАСС
Более 100 человек собрались около посольства Белоруссии в Москве, они пришли с плакатами и красно-белыми флагами, чтобы выразить недовольство по поводу прошедших в воскресенье президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, большинство из которых люди не старше 30 лет, выстроились напротив посольства с плакатами, зажгли фонарики на смартфонах, время от времени они аплодируют и кричат "живе, Беларусь", включают песни Виктора Цоя. Проезжающие мимо автомобили приостанавливаются и сигналят, приветствуя протестующих.
У посольства дежурят полицейские машины, усилена охрана. Вдоль стены посольства находятся около 10 правоохранителей.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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Общество , Светлана Тихановская , Виктор Цой , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Москва
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