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Названа самая эффективная защитная маска 

Александр Котлеткин 12 минут назад
Американские ученые провели исследование и выявили самую эффективную защитную маску. Об этом сообщает Газета.Ru.
Cпециалисты из Университета Дьюка в США разработали экспериментальную лазерную установку, которая позволяет отслеживать микрокапли, выброшенные изо рта. Разработка помогла определить насколько эффективно та или иная маска сдерживает их распространение.
Участники эксперимента должны были примерить какой-либо из 14 видов масок, встать между лазером и листом белой бумаги и произнести: «Люди, будьте здоровы».
Наиболее эффективной оказалась маска N95. Исключением стал вариант этой модели с клапанами, которые хоть и защищают владельца, но могут открываться при разговоре, выпуская наружу неотфильтрованный воздух.
Второе место досталось хирургическим маскам, третье — маскам из полипропилена.
Сдерживать значительное количество микрокапель способны и хлопчатобумажные или трикотажные маски.
Флисовые банданы оказались в самом низу рейтинга. Этот материал даже ухудшал показатели защиты, расщепляя крупные капли на более мелкие.
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Общество , Фото , США
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