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У несовершеннолетней дочери Ефремова случился срыв 

News.ru 1 час назад
У дочери Ефремова случился срыв
Фото: ТАСС
Адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, рассказал, что трагедия затронула несовершеннолетних детей артиста. В свою очередь актёр также попросил защитить своих наследников. Из шести детей Ефремова больше всего ситуация с отцом задела младших: дочерей 16 и 13 лет и 10-летнего сына. Все они рождены в последнем браке актера с режиссером Софьей Кругликовой.
«Комсомольская правда» сообщила, что в середине июля, когда следствие по делу закончилось и должен был начаться суд, его 16-летняя дочь сделала заявление, напугавшее её подписчиков.
В своём онлайн-дневнике подросток опубликовала грустный видеоролик со словами «I finished my favourite show» («Я заканчиваю свое лучшее шоу»). Её подписчики недвусмысленно расшифровали страшный намёк и засыпали её неравнодушными посланиями со словами поддержки.

«Пожалуйста, не делай этого, всё плохое в жизни когда-нибудь закончится, и ты станешь счастливой!». «А как же закат над морем и курить под музыку на балконе? Останься с нами!», — написали ей виртуальные подруги. Видимо такая поддержка помогла девушке пережить срыв, и через несколько часов она написала своим подписчикам: «Вы спасли мне жизнь».

В своём дневнике дочь Ефремова также писала о сложных отношениях с матерью, которая оскорбляет её.
Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить ещё хоть одну секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок, — написала она.
О знаменитом отце она написала лишь однажды. По её словам, он стал добрее и оказался не таким, каким она его себе представляла.
Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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