За госсчет: Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа

Прививки от гриппа в осенне-зимний период должны получить за счет государства до 60% населения России, в том числе — большинство россиян из группы риска. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, который также рекомендовал властям регионов страны организовать для жителей России бесплатную и быструю вакцинацию. Медицинских масок также должно быть в избытке.

Государство должно профинансировать из бюджета вакцинацию от гриппа в грядущий осенне-зимний сезон, такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, прививки за госсчет должны получить до 60% россиян и до 75% граждан из группы риска.

Поручение было дано главой государства по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к эпидемическому сезону 2020-2021 годов — оно состоялось 29 июля.

При формировании федерального бюджета на 2021-23 годы кабмин РФ должен в приоритетном порядке выделить средства на поставки в больницы и поликлиники лекарств, медицинских тестов, масок и перчаток, оборудования, а также дезинфицирующих и антисептических средств — всего, что нужно для борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Регионам России Путин рекомендовал организовать вакцинацию жителей от гриппа на бесплатной основе и без очередей. Кроме того, области и республики РФ должны сформировать запасы лекарств и масок на осень-зиму, когда эпидемии гриппа особенно сильны.

В аптеках и медучреждениях также должны быть в достатке лекарства и средства индивидуальной защиты, которые нужны для предупреждения коронавирусной инфекции нового типа — COVID-19.

Замглавы Минздрава России Олег Гриднев рассказал о том, какие категории граждан получат прививки от коронавируса в первую очередь. Как сообщает РИА «Новости», приоритет отдается медицинским работникам и пожилым людям.

Вакцину, разработанную в Центре Гамалеи, будут регистрировать 12 августа.

«Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной», — подчеркнул Гриднев, открывая в Уфе новый корпус онкологического центра.

По словам чиновника, для регистрации вакцины необходимо подтверждение клинических исследований и прочих данных экспертами — пока что эта работа не завершена.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее подчеркивал, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируют начать в октябре — при этом все расходы будут покрыты госбюджетом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что в столице вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В городе, где из всех регионов РФ зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, эпидемия идет на спад.

Власти отмечают, что продолжает формироваться популяционный иммунитет. По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, всего в России разрабатывается более двух десятков вакцин от «ковида».

«На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин», — рассказала она.

Голикова добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных препаратов.

Министр здравоохранения Мурашко заявлял, что себе сделает прививку обязательно: из-за графика работы ему нужно внимательнее относиться к своему здоровью, а вакцинация помогает снизить риск заражения.

В конце июля бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что специфическими симптомами COVID-19 являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, что нехарактерно для гриппа.

Он отметил, что потеря вкуса и запаха являются специфическими симптомами COVID-19, при гриппе чувства вкуса и запаха могут притупляться, но речь об их полной потере не идет.

Онищенко добавил, что инкубационный период гриппа составляет 7 дней, тогда как в случае с коронавирусом этот срок достигает 14 дней.

За день до этого главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об отличиях гриппа от COVID-19.

«При гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп», — напомнил врач.

Он также подчеркнул, что при коронавирусе характерными являются потеря вкуса и обоняния. Протекать COVID-19 может у разных людей по-разному — болезнь до конца до сих пор не изучена учеными.