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У Ефремова заподозрили инсульт и вызвали ему скорую 

Алиса Селезнёва и ещё 9 9 минут назад
Сын актера Михаила Ефремова сегодня дважды вызвал находящемуся под домашним арестом отцу скорую помощь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Лайф».
По данным издания, звонки в скорую помощь были в 10:14 и 12:10 мск. Бригада дважды приезжала к артисту, однако, оба раза не нашла причин для его госпитализации.
Ефремов жаловался на симптомы инсульта, ухудшение самочувствия и нарушения речи, но во время визита медики их у него не нашли и поставили предварительный диагноз «транзиторная ишемическая атака», пояснил источник издания.
Как писал «Рамблер», 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров погиб. Через несколько дней после аварии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и пообещал им помощь. Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».
Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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