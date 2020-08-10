Сын актера Михаила Ефремова сегодня дважды вызвал находящемуся под домашним арестом отцу скорую помощь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Лайф».

По данным издания, звонки в скорую помощь были в 10:14 и 12:10 мск. Бригада дважды приезжала к артисту, однако, оба раза не нашла причин для его госпитализации.

Ефремов жаловался на симптомы инсульта, ухудшение самочувствия и нарушения речи, но во время визита медики их у него не нашли и поставили предварительный диагноз «транзиторная ишемическая атака», пояснил источник издания.

Как писал «Рамблер», 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров погиб. Через несколько дней после аварии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и пообещал им помощь. Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».

Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.