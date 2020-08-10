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Школьные линейки в Подмосковье пройдут в традиционном формате 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Решена судьба школьных линеек в Подмосковье
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Школьные линейки 1 сентября состоятся в Московской области в обычном формате, сообщается в telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.

"Учебный год не за горами — нужно провести дезинфекцию помещений, организовать питание и обучение с соблюдением медицинских стандартов. Школы откроются как обычно –1 сентября. Линейки в День знаний пройдут в традиционном формате", — говорится в посте.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что учебный год в стране стартует 1 сентября в офлайн-формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, вводить дистанционное обучение не планируется. Он подчеркнул, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе школ в условиях пандемии. В частности, в документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генуборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности рекомендовано сократить число обучающихся в классе.
Ведомство призвало не объединять классы в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. При входе в здание следует установить дозаторы с антисептическими средствами, в помещении — приборы для обеззараживания воздуха. После каждого урока нужно проветривать помещение.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор , Московская область
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