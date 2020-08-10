Пенсионерка из Омска сняла с себя нижнее бельё в ответ на требование кассира магазина надеть защитную маску. Трусы женщина использовала как альтернативу индивидуальному средству защиты.

Посетительница прошла в зал продуктового супермаркета без маски несмотря на предупреждение, имеющееся на входе, передаёт сайт телеканала «360». Однако на кассе её обслуживать отказались. После препирательств женщина и проявила смекалку.

Тогда к женщине подошла ещё одна сотрудница магазина и принялась рассказывать о правилах нахождения в общественных местах.

Когда именно произошёл инцидент и продали ли в итоге пенсионерке выбранные ею товары, доподлинно неизвестно.

При этом, судя по множеству роликов в социальных сетях, во всех городах России идёт негласная война между сотрудниками магазином и покупателями, недовольными масочным режимом, введённым из-за пандемии коронавируса. При этом граждане идут на различные ухищрения, в том числе, вскрывая товар перед кассой, чтобы сотрудники магазина были вынуждены его продать.

Помимо этого, люди упрекают персонал супермаркетов в формальном подходе: те проявляют принципиальность только на кассе, в большинстве случаев игнорируя то, что по торговому залу посетители ходят без защитных средств, а нередко предлагают приобрести маску только ради того, чтобы человек, которые вот-вот покинет магазин, её надел при оплате товара.