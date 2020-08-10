Патриарх Кирилл освятит храм в Красногорске

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Богослужение начнется в 8.30 по московскому времени. Его будут показывать на больших уличных экранах, расположенных рядом с храмом.

Напомним, в июне на территории Никольского храма был открыт памятник Георгию Победоносцу.

Благоустройство территории храма было завершено в 2019 году: здесь обустроили зоны отдыха и подъезды, а также смонтировали освещение.