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Патриарх Кирилл освятит Никольский храм в Красногорске 

runews24.ru 46 минут назад
Патриарх Кирилл освятит храм в Красногорске
Фото: РИА Новости
В Красногорске 16 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение Никольского храма, который находится в микрорайоне Павшинская пойма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Богослужение начнется в 8.30 по московскому времени. Его будут показывать на больших уличных экранах, расположенных рядом с храмом.
Напомним, в июне на территории Никольского храма был открыт памятник Георгию Победоносцу.
Благоустройство территории храма было завершено в 2019 году: здесь обустроили зоны отдыха и подъезды, а также смонтировали освещение.
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Общество , Патриарх Кирилл , Красногорск
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