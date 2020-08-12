Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова и ещё 42 1 час назад
В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 102, до 902 701 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 4 945 человек (впервые с 23 апреля менее пяти тысяч), за день до этого — 5 118, еще днем ранее — 5 189.
В 27,5 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 7 123 россиянина выписались после выздоровления, 129 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 710 298 пациентов, 15 260 человек скончался.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего: Москва (689), Свердловская область (167), Санкт-Петербург (161), Московская область (152), Ростовская область (127), Нижегородская область (124), Красноярский край (123), Иркутская область (119), Ханты-Мансийский АО (117), Омская область (106), Оренбургская область (103), Орловская область (102).
Менее 100 новых случаев: Саратовская область (96), Ставропольский край (95), Кемеровская область (94), Воронежская область (93), Волгоградская область (91), Ульяновская область (91), Приморский край (91), Хабаровский край (89), Челябинская область (88), Ямало-Ненецкий АО (88), Алтайский край (88), Краснодарский край (87), Мурманская область (72), Калмыкия (69), Пермский край (68), Архангельская область (65), Тюменская область (64), Новосибирская область (64).
Менее 60: Сахалинская область (59), Ивановская область (56), Кировская область (56), Якутия (56), Томская область (54), Пензенская область (53), Коми (52), Самарская область (52), Дагестан (49), Белгородская область (48), Астраханская область (41), Крым (40), Костромская область (38), Ярославская область (38), Чувашия (36), Башкирия (35), Курская область (34), Тульская область (34), Вологодская область (31), Бурятия (31), Брянская область (30), Тверская область (30).
Менее 30: Ингушетия (29), Мордовия (29), Татарстан (29), Рязанская область (28), Ленинградская область (28), Удмуртия (26), Калужская область (25), Тамбовская область (25), Магаданская область (22), Владимирская область (21), Тыва (21), Липецкая область (19), Калининградская область (19), Псковская область (19), Адыгея (19), Хакасия (19), Карелия (18), Курганская область (18), Забайкальский край (18), Новгородская область (17), Амурская область (16).
Менее 16: Кабардино-Балкария (15), Марий Эл (15), Камчатский край (15), Карачаево-Черкессия (13), Смоленская область (8), Республика Алтай (8), Севастополь (8), Северная Осетия (7), Чечня (7), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 12 августа в России провели более 31,3 миллиона тестов на коронавирус, 244 тысячи из них — за последние сутки.
Комментарии
Общество , Москва , Московская область , Санкт-Петербург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение