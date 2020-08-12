В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 102, до 902 701 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 945 человек (впервые с 23 апреля менее пяти тысяч), за день до этого — 5 118, еще днем ранее — 5 189.

В 27,5 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 7 123 россиянина выписались после выздоровления, 129 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 710 298 пациентов, 15 260 человек скончался.

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (96), Ставропольский край (95), Кемеровская область (94), Воронежская область (93), Волгоградская область (91), Ульяновская область (91), Приморский край (91), Хабаровский край (89), Челябинская область (88), Ямало-Ненецкий АО (88), Алтайский край (88), Краснодарский край (87), Мурманская область (72), Калмыкия (69), Пермский край (68), Архангельская область (65), Тюменская область (64), Новосибирская область (64).

Менее 60: Сахалинская область (59), Ивановская область (56), Кировская область (56), Якутия (56), Томская область (54), Пензенская область (53), Коми (52), Самарская область (52), Дагестан (49), Белгородская область (48), Астраханская область (41), Крым (40), Костромская область (38), Ярославская область (38), Чувашия (36), Башкирия (35), Курская область (34), Тульская область (34), Вологодская область (31), Бурятия (31), Брянская область (30), Тверская область (30).

Менее 30: Ингушетия (29), Мордовия (29), Татарстан (29), Рязанская область (28), Ленинградская область (28), Удмуртия (26), Калужская область (25), Тамбовская область (25), Магаданская область (22), Владимирская область (21), Тыва (21), Липецкая область (19), Калининградская область (19), Псковская область (19), Адыгея (19), Хакасия (19), Карелия (18), Курганская область (18), Забайкальский край (18), Новгородская область (17), Амурская область (16).

Менее 16: Кабардино-Балкария (15), Марий Эл (15), Камчатский край (15), Карачаево-Черкессия (13), Смоленская область (8), Республика Алтай (8), Севастополь (8), Северная Осетия (7), Чечня (7), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 12 августа в России провели более 31,3 миллиона тестов на коронавирус, 244 тысячи из них — за последние сутки.