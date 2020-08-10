В России запустят программу кешбэка за туры по стране 

Программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

«Эта программа стартует уже скоро — в ночь с 20 на 21 августа в 0:00 по московскому времени. И она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», — сказал он.

По его словам, программа рассчитана на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, и на тех, кто путешествует самостоятельно.

«По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек. Участники получат в соответствии с этой программой возврат средств в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Это до 20% от стоимости поездки. При этом поездку необходимо совершить до конца этого года», — подчеркнул он.

Он отметил, что в программе участвуют все регионы России.

«Но по нескольким наиболее перегруженным… поездки будут доступны с этой льготой с 1 октября до конца года», — добавил он.

Чернышенко разъяснил, что для участия в программе С 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырёх ночей стоимостью от 25 тыс. рублей.

«И остаётся только оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир» и уже участвовать в программе», — рассказал вице-премьер.

22 июля премьер Михаил Мишустин объявил, что правительство выделило средства для компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.

Позднее он подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по стране продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».