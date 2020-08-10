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Крапивина снова госпитализировали 

Артём Кульша 13 минут назад
Писателя Крапивина вернули в больницу после скандала
Фото: ТАСС
Писатель Владислав Крапивин был снова госпитализирован. Об этом его невестка Лариса Крапивина сообщила ТАСС.
15 июля, как сообщал «Рамблер», 81-летний Крапивин был доставлен в больницу №40 в Екатеринбурге с пневмонией и помещен в реанимацию. 7 августа он был выписан, а 9 августа почувствовал себя значительно хуже.
Известный детский писатель попал в больницу
В тот же день министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял ситуацию на личный контроль. Сегодня Крапивина рассказала, что ночью писатель был повторно госпитализирован в Свердловскую областную клиническую больницу №1, а в настоящее время решается вопрос о проведении ему операции.

«Приехали сосудистые хирурги от Министерства здравоохранения, врачи очень квалифицированные, увидели его состояние и сказали, что нужна срочная госпитализация, — рассказала она «Ура.ру», добавив, что медики оценивают состояние писателя как тяжелое.

Крапивин — детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Болтик», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии», «Голубятня на желтой поляне» и «В глубине Великого Кристалла».
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Общество , Андрей Карлов , Владислав Крапивин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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