Писателя Крапивина вернули в больницу после скандала

«Приехали сосудистые хирурги от Министерства здравоохранения, врачи очень квалифицированные, увидели его состояние и сказали, что нужна срочная госпитализация, — рассказала она «Ура.ру», добавив, что медики оценивают состояние писателя как тяжелое.