В Крыму продолжает расти заболеваемость COVID-19

За воскресенье в Крыму выявили 48 случаев COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Рост случаев заражения происходит на фоне заполненных отдыхающими отелей и пансионатов. Местный оперштаб решил открыть в Симферополе дополнительный «ковидный» госпиталь на базе роддома. Врачей и персонал в срочном порядке набирают по объявлению. Как говорят отдыхающие, на местных курортах отсутствуют элементарные меры антиковидной безопасности. В заведениях общепита, на пляжах, в магазинах и на туробъектах не соблюдается социальная дистанция и люди не носят масок. Вот что рассказала Business FM москвичка Анжелика, только что вернувшаяся из Алушты

«В Крыму не соблюдаются какие-либо меры безопасности по коронавирусной инфекции. Антисептиков нигде толком нет, очень мало где. Требование ходить в масках тоже не соблюдается, дистанция тоже не соблюдается, никто маски не надевает. Ездила на экскурсию, там попросили надеть маску. Как только зашли внутрь, естественно, все их поснимали. Потом уже знакомые говорили, что сейчас там наблюдается прирост зараженных, но каких-то изменений на протяжении всех дней, которые я была, не было. Какие-то меры безопасности не появлялись. Всем все равно».

Как сообщает газета «Коммерсантъ», обещанная местным жителям больница имени Семашко до сих пор не готова, хотя ее должны были сдать в июле. Также в регионе хронически не хватает медперсонала.

Прокомментировать ситуацию Business FM попросила независимого журналиста из Севастополя Екатерину Резникову.

— Места в больницах есть. Какого-то напряжения, чтобы люди говорили, что не могут лечь в больницу, не хватает ИВЛ, нет. Пока таких панических слухов или достоверных сообщений не было.

— А сегодняшняя новость, что оперативный штаб принял решение открыть в Симферополе дополнительный «ковидный» госпиталь на базе роддома?

— Этого не знаю. В Крыму многие вещи происходят очень медленно. Поэтому между решением и реальным разворачиванием коек в госпитале может пройти достаточно много времени.

— Дали объявление, что набирают медперсонал.

— С медперсоналом в Крыму в целом есть проблемы. К сожалению, имеет место такая ситуация, к сожалению, я не могу сказать про Крым, но могу сказать про Севастополь точно, сообщают о том, что после начала эпидемии COVID-19, когда объявили о доплатах, в целом в Севастополе повысили оклады, но понизили стимулирующие выплаты. В особенности средний и младший медицинский персонал сообщает о том, что их зарплата понизилась, причем значительно, это две-три тысячи рублей при зарплате в 11-12 тысяч. Это как раз для тех, кто с COVID-19якобы не контактирует. Тем, кто контактирует, доплачивают, хотя были в Крыму скандалы. Люди не верят в то, что если они пойдут работать с COVID-19, им будет это выгодно, поскольку сами оклады в регионе небольшие и доплаты за COVID-19 пропорционально не такие, как в Москве. Медики неохотно едут в регион, поскольку зарплаты не соответствуют даже региональным по стране, а жизнь в Крыму очень дорогая, даже в сезон.