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«За лежаки дерутся, воды совсем чуть-чуть… Лето-2020» 

Артём Кульша 1 час назад
«За лежаки дерутся, воды совсем чуть-чуть… Лето-2020»
Фото: соцсети
Отдыхающие в поселке Янтарном Калининградской области дерутся за лежаки и почти опустошили водонапорную башню. Об этом глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский сообщил в своем фейсбуке.
Четыре дня назад он рассказал, что количество посетителей пляжной зоны в Янтарном выросло в разы, местные власти это увидели и отреагировали тем, что увеличили количество общественных туалетов и продлили время их работы.

«Сегодня в Янтарном битком, но завтра и послезавтра будет очень тяжело — погоды обещают прекрасные», — сообщил Заливатский два дня назад.

Он призвал отдыхающих учесть, что все лежаки на всех трех пляжах закончатся в 8:00 по местному времени, а после 9:25 станет очень проблематично припарковать автомобиль. Также глава администрации Янтарного рассказал, что дополнительный туалет будет работать с 22:00 до 3:00 и будет бесплатным, а музыка на пляжах будет отключена в 22:00.

«Янтарный, +31 (градус. — Прим. ред.). Дворы забиты автоповозками, за лежаки дерутся, предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть… Нам бы день продержаться, да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020», — написал он вчера.

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Общество , Алексей Заливатский , Калининградская Область
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