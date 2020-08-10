«За лежаки дерутся, воды совсем чуть-чуть… Лето-2020» 

Четыре дня назад он рассказал, что количество посетителей пляжной зоны в Янтарном выросло в разы, местные власти это увидели и отреагировали тем, что увеличили количество общественных туалетов и продлили время их работы.

«Сегодня в Янтарном битком, но завтра и послезавтра будет очень тяжело — погоды обещают прекрасные», — сообщил Заливатский два дня назад.

Он призвал отдыхающих учесть, что все лежаки на всех трех пляжах закончатся в 8:00 по местному времени, а после 9:25 станет очень проблематично припарковать автомобиль. Также глава администрации Янтарного рассказал, что дополнительный туалет будет работать с 22:00 до 3:00 и будет бесплатным, а музыка на пляжах будет отключена в 22:00.