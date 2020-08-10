Россиян предостерегли от употребления шаурмы и маойнеза 

Риск возникновения инфекционных заболеваний многократно возрастает, если питаться майонезными салатами, шаурмой, котлетами, приготовленными или хранящимися не по правилам, заявили ТАСС в Роспотребнадзоре

Эксперты подчеркнули, что в первую очередь речь идет о личной гигиене повара, а также о технологии приготовления блюда: для разных продуктов должны быть использованы разные разделочные доски, сырые мясо и рыба не следует хранить на одной полке и т.д.

По словам специалистов, наибольшая опасность «подхватить» инфекцию или отравиться исходит от многокомпонентных салатов, заправлены майонезом или сметаной, шаурмы, рубленых котлет, студней, пирожных с кремом и тортов и т.д. Срок хранения вышеуказанных блюд составляет не более суток. Отмечается, что не меньшая опасность исходит от плохо промытых фруктов и овощей.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней», — отметили эксперты Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что, приобретая полуфабрикаты в магазинах, необходимо внимательно изучать время изготовления продукта и срок его реализации. Завсегдатаем фаст-фуд ресторанов эксперты рекомендуют дистанционно заказывать еду только в реально существующих организациях, а перед заказом посещать заведение лично.