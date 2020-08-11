В России определились с форматом школьного обучения

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", — сказал Кравцов.
Почти 2 млн первоклассников
"В этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 млн 900 тыс. первоклассников. Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников. Семь миллионов дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций", — сказал Кравцов.
Готовы к учебному году
"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", — сказал Кравцов.
Новые школы
"В целом до 2025 года планируется ввести 1 750 школ на полтора миллиона мест. Причем обращу особое внимание, что 500 школ построят с использованием механизма государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка", — сказал Кравцов.