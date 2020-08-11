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Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В России определились с форматом школьного обучения
Фото: РИА Новости
Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", — сказал Кравцов.

Почти 2 млн первоклассников

Около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников — 17 млн

"В этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 млн 900 тыс. первоклассников. Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников. Семь миллионов дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций", — сказал Кравцов.

Готовы к учебному году

Свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года.

"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", — сказал Кравцов.

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.

Новые школы

Тысяча семьсот пятьдесят новых школ планируется ввести в России к 2025 году.

"В целом до 2025 года планируется ввести 1 750 школ на полтора миллиона мест. Причем обращу особое внимание, что 500 школ построят с использованием механизма государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка", — сказал Кравцов.

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Общество , ВЭБ , Роспотребнадзор
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