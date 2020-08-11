В России определились с форматом школьного обучения

Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", — сказал Кравцов.

Почти 2 млн первоклассников

"В этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 млн 900 тыс. первоклассников. Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников. Семь миллионов дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций", — сказал Кравцов. Около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников — 17 млн

Готовы к учебному году

Свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года.

"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", — сказал Кравцов.

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.

Новые школы

Тысяча семьсот пятьдесят новых школ планируется ввести в России к 2025 году.