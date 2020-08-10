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Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рейтинг сфер деятельности, у работников которых чаще всего диагностировали профессиональные заболевания, сообщает RT.
На первом месте — добыча полезных ископаемых (46,9 процента от всех зарегистрированных случаев). Следом идут обрабатывающие производства (29,9 процента) и предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5 процента), а также строительством (3,6 процента).
В сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства зафиксировано 3,5 процента случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2 процента случаев, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний.
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Общество , Роспотребнадзор
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