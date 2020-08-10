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Якутия остается в «красной зоне» по ситуации с COVID-19 

BFM.RU 1 час назад
Якутия остается в «красной зоне» по ситуации с COVID-19
Фото: EPA
Как сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, в республике за сутки выявлены 64 новых случая заболевания, в том числе 53 — в городе Якутске. Также зарегистрировано два летальных случая от коронавируса, передает РИА Новости.

«Необходимо обратить внимание, что наш переход в «красную зону» связан со случаями, которые выявлены у нас в социальных учреждениях и относительно которых мы принимали достаточно серьезные меры ограничения действий, » — сообщила вице-премьер. Она добавила, что также зарегистрированы случаи и в районах республики.

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Общество , РИА Новости , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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