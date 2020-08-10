Якутия остается в «красной зоне» по ситуации с COVID-19 

«Необходимо обратить внимание, что наш переход в «красную зону» связан со случаями, которые выявлены у нас в социальных учреждениях и относительно которых мы принимали достаточно серьезные меры ограничения действий, » — сообщила вице-премьер. Она добавила, что также зарегистрированы случаи и в районах республики.