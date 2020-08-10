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В Минздраве сравнили вред от сигарет и кальяна 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
В Минздраве назвали вред от кальяна
Фото: pixabay.com
Медики предупредили, что курение кальяна способствует распространению коронавируса.
Курение кальяна может нанести больший вред здоровью человека, чем курение сигарет. Такое заявление сделали в Минздраве РФ.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции», — приводит пресс-служба ведомства слова главы Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Как отметила специалист, плохая обработка кальяна, помимо риска заражения COVID-19, может также нести угрозу распространения туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний.
По сообщениям медиков, любители кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, а за один час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.
Кроме того, в Минздраве напомнили, что курильщики кальянов наносят вред здоровью окружающих, сопоставимый с вредом от активного курения.
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Общество , Другое , Минздрав РФ
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