«Он все время просит пить»: родные Крапивина бьют тревогу

Родственники 81-летнего писателя Владислав Крапивина заявили об ухудшении его состояния после выписки из больницы.

Невестка писателя Лариса Крапивина написала на своей странице в Facebook, что после выписки из больницы у писателя на ноге была обнаружена внутримышечная гематома, в районе паха находится большая шишка, а на спине — пролежни. Женщина подчеркнула, что мужчина не может двигаться, а пролежни вызывают сильную боль.

Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит. И что теперь со всем этим делать не очень понятно, — сообщила Лариса Крапивина.

Женщина напомнила, что 15 июля Крапивин упал с кровати. После этого у него ухудшилась речь. Родственники подумали, что писателя сразил инсульт и вызвали скорую.

После того как папу Славу отвезли в 24-ю больницу, где сделали КТ головного мозга и лёгких, кардиограмму и анализ крови, то семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на СOVID-19, потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения, — написал невестка писателя.

Позже диагноз коронавирусная инфекция у мужчины не подтвердился. Семья писателя хочет узнать, что у Крапивина с ногой. Также родственники уверены, что мужчина перенёс инсульт, хотя в заключении он не указан.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение Крапивина.

Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи, — передаёт пресс-служба Минздрава слова Карлова.