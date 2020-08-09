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Состояние писателя Крапивина ухудшилось после выписки из больницы 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Он все время просит пить»: родные Крапивина бьют тревогу
Фото: kremlin.ru
Родственники 81-летнего писателя Владислав Крапивина заявили об ухудшении его состояния после выписки из больницы.
Невестка писателя Лариса Крапивина написала на своей странице в Facebook, что после выписки из больницы у писателя на ноге была обнаружена внутримышечная гематома, в районе паха находится большая шишка, а на спине — пролежни. Женщина подчеркнула, что мужчина не может двигаться, а пролежни вызывают сильную боль.

Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит. И что теперь со всем этим делать не очень понятно, — сообщила Лариса Крапивина.

Женщина напомнила, что 15 июля Крапивин упал с кровати. После этого у него ухудшилась речь. Родственники подумали, что писателя сразил инсульт и вызвали скорую.

После того как папу Славу отвезли в 24-ю больницу, где сделали КТ головного мозга и лёгких, кардиограмму и анализ крови, то семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на СOVID-19, потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения, — написал невестка писателя.

Позже диагноз коронавирусная инфекция у мужчины не подтвердился. Семья писателя хочет узнать, что у Крапивина с ногой. Также родственники уверены, что мужчина перенёс инсульт, хотя в заключении он не указан.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение Крапивина.

Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи, — передаёт пресс-служба Минздрава слова Карлова.

NEWS.ru писал, что актриса Елена Кондулайнен сломала руку после перенесённого инсульта. Женщина неудачно оступилась в Боткинской больнице.
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Общество , Елена Кондулайнен , Андрей Карлов , Минздрав РФ
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