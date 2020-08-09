Кашпировский обратился к Путину

Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации от коронавируса. Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube.

Кашпировский напомнил, что человечество в разные годы сталкивалось с разными пандемиями: холеры, чумы, оспы, птичьего гриппа, испанки. «И вот разыгралась пандемия коронавируса. Первые ее зачатки, как свидетельствуют статистические данные, — ну, где-то в 2012 году. А до этого? Это какая-то новая вариация пандемии. Но очень грозная, потому оставляет жуткие следы в легких. Многие сомневаются, что такое существует. Существует. Есть много умирающих», — сказал он.

Далее, по словам экстрасенса, в мире заговорили о вакцинации. « Билл Гейтс сначала откровенно высказался о том, что будет вакцинация. И сам он является членом одной этой организации всемирной, которая решила осуществить новый мировой порядок и население Земли очистить от лишних. А лишних много», — добавил Кашпировский, отметив, что после возмущения общественности Гейтс «начал оправдываться».

Экстрасенс заявил, что после пандемии начнется страшное — «всемирное погибание людей». При этом российский Минздрав , по его словам, уже сообщил о создании вакцины от коронавируса и обязательном характере вакцинации. Кашпировский заметил, что эта кампания может привести к гибели многих россиян, в том числе женщин и стариков. «Владимир Владимирович, защитите», — обратился он к Путину.